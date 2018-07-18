Огромный огненный смерч пронесся над Аризоной

Огромный огненный смерч пронесся над Аризоной

Летом во многих частях США бушуют пожары. Очередное крупное возгорание произошло у калифорнийского города Блайт (англ. Blythe) на реке Колорадо, по которой проходит граница с Аризоной.

Семейная пара из Аризоны заметила на противоположном берегу реки вихрь из огня, дыма и пепла высотой 7,5 км. В последнее время, по сообщению метеорологов, температура воздуха в Блайте достигала +43 °C, а сила ветра — 32 км/ч. Это подходящие условия для формирования огненного торнадо.

Оказавшись над поверхностью воды, торнадо начал остывать и превратился в водяной смерч. Специалисты поясняют, что хотя такие проявления стихии длятся всего несколько минут, они могут нанести значительный ущерб: температура внутри огненного столба достигает 260 °C, и передвигаясь, он выжигает все на своем пути.

Редакция «Популярной механики» время от времени развлекает себя самодельными огненными смерчами: читайте инструкцию о том, как создать пламенный вихрь своими руками и ничего при этом не спалить.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусовВ субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусов
На Львовщине открылся медвежий приютНа Львовщине открылся медвежий приют
В пятницу в Киеве до +27, возможны грозыВ пятницу в Киеве до +27, возможны грозы
ГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областяхГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областях
В воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозамиВ воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозами
Блок рекламы


Похожие новости
Над Одессой заметили явление, похожее на смерч (ФОТО, ВИДЕО)Над Одессой заметили явление, похожее на смерч (ФОТО, ВИДЕО)
Небольшой смерч сняли на видео жители Днепра (ВИДЕО)Небольшой смерч сняли на видео жители Днепра (ВИДЕО)
В кенийском заповеднике огромный питон поглотил гиену (ВИДЕО)В кенийском заповеднике огромный питон поглотил гиену (ВИДЕО)
В Мексике проснулся "Огненный вулкан"В Мексике проснулся "Огненный вулкан"
Под Кировоградом пронесся сильный смерч (ФОТО, ВИДЕО)Под Кировоградом пронесся сильный смерч (ФОТО, ВИДЕО)
Тернопольскую область накрыл смерч (ФОТО)Тернопольскую область накрыл смерч (ФОТО)
Во Флориде огромный медведь укрылся от дождя в жилом домеВо Флориде огромный медведь укрылся от дождя в жилом доме
Жители Мариуполя увидели смерч. ФОТОЖители Мариуполя увидели смерч. ФОТО
В Одесской области пронесся 30-метровый смерч (ФОТО, ВИДЕО)В Одесской области пронесся 30-метровый смерч (ФОТО, ВИДЕО)
Ураган, который пронесся по Одессе, - сильнейший за 30 лет. ФОТО. ВидеоУраган, который пронесся по Одессе, - сильнейший за 30 лет. ФОТО. Видео
Последние новости
Подгружаем последние новости