Малина оказалась «лекарством» от сосудистых осложнений

Ученые пришли к выводу о том, что регулярное употребление ягоды содействует нормальной циркуляции крови и на 15 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний.

Об этом пишет МедикФорум.

Эксперимент, показавший позитивное действие малины на состояние сосудов и кровоток, был осуществлен сотрудниками Королевского колледжа Лондона. В организованных ими испытаниях добровольцы пили напитки, часть которых содержала в себе растворенное пюре из мороженой малины.

Выяснилось, что через два часа у тех участников, которые пили коктейль с малиной оказались улучшенными показатели поток-опосредованной дилатации. Проще говоря, движение крови по артериям стало более интенсивным за счет того, что сосуды стали более эластичными и их проводимость повысилась. По словам врачей, данный показатель связан с более здоровым состоянием эндотелиальной сосудистой оболочки.

Любопытно, что добровольцы, употреблявшие напитки с малиной и продемонстрировавшие улучшенные показатели эластичности сосудов через два часа после питья, сохранили позитивную динамику в состоянии сосудов и спустя 24 часа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусовВ субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусов
На Львовщине открылся медвежий приютНа Львовщине открылся медвежий приют
В пятницу в Киеве до +27, возможны грозыВ пятницу в Киеве до +27, возможны грозы
ГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областяхГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областях
В воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозамиВ воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозами
Блок рекламы


Похожие новости
Акула из тропических вод оказалась на британском побережье (ФОТО)Акула из тропических вод оказалась на британском побережье (ФОТО)
Нынешняя официальная елка оказалась непопулярной среди киевлянНынешняя официальная елка оказалась непопулярной среди киевлян
Губка для мытья посуды оказалась смертельно опаснойГубка для мытья посуды оказалась смертельно опасной
Кокосовая вода оказалась отличным спортивным напиткомКокосовая вода оказалась отличным спортивным напитком
Вода из бутылки оказалась вреднее воды из-под кранаВода из бутылки оказалась вреднее воды из-под крана
"Метровая ядовитая змея" в фонтане Мариуполя оказалась ужом (Фото)"Метровая ядовитая змея" в фонтане Мариуполя оказалась ужом (Фото)
Страшная змея в Днепре оказалась ужомСтрашная змея в Днепре оказалась ужом
Продукты с клетчаткой защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.Продукты с клетчаткой защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Днепропетровская чупакабра оказалась енотовидной собакой.Днепропетровская чупакабра оказалась енотовидной собакой.
Вода в Лос-Анджелесе оказалась самой вкуснойВода в Лос-Анджелесе оказалась самой вкусной
Последние новости
Подгружаем последние новости