Малина оказалась «лекарством» от сосудистых осложнений
Ученые пришли к выводу о том, что регулярное употребление ягоды содействует нормальной циркуляции крови и на 15 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний.
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Эксперимент, показавший позитивное действие малины на состояние сосудов и кровоток, был осуществлен сотрудниками Королевского колледжа Лондона. В организованных ими испытаниях добровольцы пили напитки, часть которых содержала в себе растворенное пюре из мороженой малины.
Выяснилось, что через два часа у тех участников, которые пили коктейль с малиной оказались улучшенными показатели поток-опосредованной дилатации. Проще говоря, движение крови по артериям стало более интенсивным за счет того, что сосуды стали более эластичными и их проводимость повысилась. По словам врачей, данный показатель связан с более здоровым состоянием эндотелиальной сосудистой оболочки.
Любопытно, что добровольцы, употреблявшие напитки с малиной и продемонстрировавшие улучшенные показатели эластичности сосудов через два часа после питья, сохранили позитивную динамику в состоянии сосудов и спустя 24 часа.
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18.07.2018 14:58