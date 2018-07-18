Малина оказалась «лекарством» от сосудистых осложнений

Ученые пришли к выводу о том, что регулярное употребление ягоды содействует нормальной циркуляции крови и на 15 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний.

Об этом пишет МедикФорум.

Эксперимент, показавший позитивное действие малины на состояние сосудов и кровоток, был осуществлен сотрудниками Королевского колледжа Лондона. В организованных ими испытаниях добровольцы пили напитки, часть которых содержала в себе растворенное пюре из мороженой малины.

Выяснилось, что через два часа у тех участников, которые пили коктейль с малиной оказались улучшенными показатели поток-опосредованной дилатации. Проще говоря, движение крови по артериям стало более интенсивным за счет того, что сосуды стали более эластичными и их проводимость повысилась. По словам врачей, данный показатель связан с более здоровым состоянием эндотелиальной сосудистой оболочки.

Любопытно, что добровольцы, употреблявшие напитки с малиной и продемонстрировавшие улучшенные показатели эластичности сосудов через два часа после питья, сохранили позитивную динамику в состоянии сосудов и спустя 24 часа.