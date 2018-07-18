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В четверг в Киеве сохранится облачная и душная погода Синопитки продолжают обещать кратковременные дожди с грозами. Фото: electraua.info 19 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов. В Карпатах ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +22…+ 29 градусов. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.В Ялте местами кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

LB.ua

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