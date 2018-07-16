Во вторник в Киеве до +24 и краковременные дожди

Облачность, дожди и грозы постепенно охватывают всю Украину.

Во вторник в Киеве до +24 и краковременные дожди
Фото: radozamok.com.ua

Во вторник, 17 июля, в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, местами сильный, кое-где грозы, температура ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.В Моршине кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.В Трускавце кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +20…+ 25 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +20…+27 градусов, в Днепропетровской области +25…+30 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, в Луганской области днем кое-где возможен град, ветер западный, 5-10 м/с, в Донецкой и Луганской областях местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +20…+26 градусов, в Донецкой области +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+21 градус, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.


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