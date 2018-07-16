По всему миру наблюдается экстремальная погода

Молдова, непогода в Кишеневе

Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) указывают на стойкую тенденцию к продолжительной жаре и обильным осадкам по всему миру.

Об этом сообщает etcetera.media.

Представительница ВМО Клэр Нуллис рассказала о том, что в разных частях света наблюдается экстремальная погода. В результате наводнений и оползней в Японии уже погибло около 150 человек, при этом число жертв продолжает расти. Больше всего пострадали центральные и западные районы страны.

Другие регионы Японии пострадали от тайфуна «Мария», который также добрался и до Тайваня. Здесь скорость ветра достигала 250 километров в час, в результате чего Тайвань оказался «парализован». Метеослужба Китая объявила тревогу и привела в готовность все службы спасения.

Аномальная жара зафиксирована на западном побережье США, где в некоторых регионах столбик термометра поднимался до уровня 48,9 градусов по Цельсию.

Также нетипичная сухая погода наблюдается в Западной Европе. В Германии температура воздуха на 3-6 градусов превышает обычные показатели. Здесь ежедневно предупреждают об опасности лесных пожаров.


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