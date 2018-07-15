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В понедельник в Киеве обещают кратковременный дождь и +25 Температура в столице ночью - до +17 градусов. В понедельник, 16 июля, в Киеве переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса, в Закарпатской области ночью +12...+17 градусов, днем +10...+15 градусов.В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +22…+28 градусов, в Винницкой области ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, град ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Запорожской области днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +25…+30 градусов. 15 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

LB.ua

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