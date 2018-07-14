В воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозами

Кратковременные дожди с грозами и градом ожидаются во всех регионах.

В воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозами
Фото: Макс Левин

15 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины облачно, дожди, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах сильные дожди, местами грозы, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.В Моршине дожди, местами гроза, температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.В Трускавце дожди, местами гроза, температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве дожди, местами гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +21…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +25…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +25…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.


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