ГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областях

Непогода ожидается в ближайшие часы и до конца суток.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях, граде, грозах и шквалах в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и восточных областях в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу в ближайшие часы и до конца суток в этих регионах пройдут грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

Напомним, в конце мая из-за сильных дождей паводки подтопили базу отдыха в Запорожской области, спасатели эвакуировали из опасной зоны более 200 человек.