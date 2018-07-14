ГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областях
Непогода ожидается в ближайшие часы и до конца суток.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях, граде, грозах и шквалах в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и восточных областях в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В субботу в ближайшие часы и до конца суток в этих регионах пройдут грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.
В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.
Напомним, в конце мая из-за сильных дождей паводки подтопили базу отдыха в Запорожской области, спасатели эвакуировали из опасной зоны более 200 человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.07.2018 10:59