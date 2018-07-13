В субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусов

В субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусов

В субботу, 14 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, кое-где с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах дождь, кое-где с грозой, температура ночью +7…+12 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, кое-где с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +19…+ 28 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +20…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Херсонской и Запорожской областях ночью дождь, днем местами возможны грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, днем местами возможны грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус.

13 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+28 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.


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