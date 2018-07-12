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В пятницу в Киеве до +27, возможны грозы Синоптики обещают переменную облачность. Фото: electraua.info 13 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины. На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами с грозами, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +21…+27 градусов. В Карпатах ночью кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.В Моршине кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.В Трускавце кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов. В Сваляве кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+ 28 градусов, в Сумской области +25…+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+28 градусов; в Полтавской и Днепропетровской областях ночью +15…+21 градус, днем +25…+33 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +29…+34 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градус.

LB.ua

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