В пятницу в Киеве до +27, возможны грозы

Синоптики обещают переменную облачность.

В пятницу в Киеве до +27, возможны грозы
Фото: electraua.info

13 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами с грозами, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Карпатах ночью кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.В Моршине кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.В Трускавце кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, днем местами с грозами, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+ 28 градусов, в Сумской области +25…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами с грозой, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+28 градусов; в Полтавской и Днепропетровской областях ночью +15…+21 градус, днем +25…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градус.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Индийские фотографы спасли волка, застрявшего в пластиковом контейнереИндийские фотографы спасли волка, застрявшего в пластиковом контейнере
Плюс 51 градус: Аномальная жара накрыла планету и движется к УкраинеПлюс 51 градус: Аномальная жара накрыла планету и движется к Украине
Под Одессой произошел крупный оползеньПод Одессой произошел крупный оползень
В субботу в Киеве +27В субботу в Киеве +27
В среду в Киеве +27, возможен дождьВ среду в Киеве +27, возможен дождь
Блок рекламы


Похожие новости
В среду в Киеве +27, возможен дождьВ среду в Киеве +27, возможен дождь
В субботу в Киеве +27В субботу в Киеве +27
Завтра в Киеве потеплеет до +27Завтра в Киеве потеплеет до +27
В субботу в Киеве дожди с грозами и +21В субботу в Киеве дожди с грозами и +21
Во вторник в Киеве потеплеет до +25 градусовВо вторник в Киеве потеплеет до +25 градусов
В воскресенье в Киеве до +21В воскресенье в Киеве до +21
Синоптики объявили на пятницу штормовое предупреждение
В четверг в Киеве до +31 градуса, на юге и востоке - до +35В четверг в Киеве до +31 градуса, на юге и востоке - до +35
В среду в Киеве до +29 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +29 градусов, без осадков
Грозы, град и сильный ветер: Украину снова накроет непогодаГрозы, град и сильный ветер: Украину снова накроет непогода
Последние новости
Подгружаем последние новости