На Львовщине открылся медвежий приют
Возле села Жорниска Яворовского района на Львовщине официально открылся Медвежий приют «Домажир». Он предназначен для содержания и реабилитации животных, которые годами находились в неволе и не могут выжить в природной среде.
Об этом сообщает корреспондент
«Для нас важно, чтобы все стандарты, которые работают в ЕС, были в Украине. Огромное количество людей, которое посетит приют, будет к природе относиться бережно. В этом есть большая заслуга Международного фонда «Четыре лапы» и программы Европейского банка реконструкции и развития, ибо 1,2 млн евро, проинвестированные в этот заповедник — это большой плюс для развития края», — отметил на церемонии открытие приюта председатель Львовской ОГА Олег Синютка.
Он также поблагодарил основателя Международной зоозащитной организации Four Paws («Четыре лапы») Гельмута Дунглера за инициативу создания этого заведения и инвестиции в его строительство.
Создание этого приюта началось в 2014 году подписания Меморандума между Международным фондом «Четыре лапы» и Львовской облгосадминистрацией. Первый камень на строительстве был заложен в 2016 году.
Это заведение, которое помогает медведям, спасая их из притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, отелей и ресторанов, рассчитано на 25 косолапых. Теперь в нем проживают восемь животных. Медведи содержатся в условиях, приближенных к естественным. Вольеры, обустроенные открытые и закрытые площадки для кормления, выгула и отдыха животных, а также административные и технические здания расположены на площади 20,5 га.
Для работы в «Домажире» подобран квалифицированный персонал. Теперь здесь работают 18 специалистов.
Первый житель приюта появился там прошлым летом — это медведь Потап.
Самая старая жительница — 22-летняя Кристина. Всю жизнь ее использовали в цирковых представлениях, а жила она в маленькой клетке. У нее немало проблем со здоровьем, но, несмотря на это, медведица достаточно активная и смелая.
Другие медведи, нашедшие приют в «Домажире», раньше также выступали в цирке, жили в клетках при ресторанах, а кое-кого из них травили, уча охотничьих собак.
В приюте медведи имеют возможность свободно гулять, лазить по деревьям, купаться в водоемах. Их регулярно осматривают и лечат ветеринары, для каждого составлен персональный рацион. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс. квадратных метров.
Уже с осени прошлого года в приют стали приезжать первые гости. Он открыт для посещения во все дни, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Здесь действуют волонтерские программы, проводятся экскурсии, мастер-классы, познавательные лекции.
Как рассказал во время открытия директор приюта «Домажир» Игорь Николин, в планах -строительство Центра дикой природы, где будут аудитории, конференц-залы для проведения выставочной и образовательной деятельности, а также дальнейшее освоение всей площади заповедника.
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