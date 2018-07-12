На Львовщине открылся медвежий приют

Возле села Жорниска Яворовского района на Львовщине официально открылся Медвежий приют «Домажир». Он предназначен для содержания и реабилитации животных, которые годами находились в неволе и не могут выжить в природной среде.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа .

«Для нас важно, чтобы все стандарты, которые работают в ЕС , были в Украине. Огромное количество людей, которое посетит приют, будет к природе относиться бережно. В этом есть большая заслуга Международного фонда «Четыре лапы» и программы Европейского банка реконструкции и развития, ибо 1,2 млн евро, проинвестированные в этот заповедник — это большой плюс для развития края», — отметил на церемонии открытие приюта председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Он также поблагодарил основателя Международной зоозащитной организации Four Paws («Четыре лапы») Гельмута Дунглера за инициативу создания этого заведения и инвестиции в его строительство.

Создание этого приюта началось в 2014 году подписания Меморандума между Международным фондом «Четыре лапы» и Львовской облгосадминистрацией. Первый камень на строительстве был заложен в 2016 году.

Это заведение, которое помогает медведям, спасая их из притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, отелей и ресторанов, рассчитано на 25 косолапых. Теперь в нем проживают восемь животных. Медведи содержатся в условиях, приближенных к естественным. Вольеры, обустроенные открытые и закрытые площадки для кормления, выгула и отдыха животных, а также административные и технические здания расположены на площади 20,5 га.

Для работы в «Домажире» подобран квалифицированный персонал. Теперь здесь работают 18 специалистов.

Первый житель приюта появился там прошлым летом — это медведь Потап.

Самая старая жительница — 22-летняя Кристина. Всю жизнь ее использовали в цирковых представлениях, а жила она в маленькой клетке. У нее немало проблем со здоровьем, но, несмотря на это, медведица достаточно активная и смелая.

Другие медведи, нашедшие приют в «Домажире», раньше также выступали в цирке, жили в клетках при ресторанах, а кое-кого из них травили, уча охотничьих собак.

В приюте медведи имеют возможность свободно гулять, лазить по деревьям, купаться в водоемах. Их регулярно осматривают и лечат ветеринары, для каждого составлен персональный рацион. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс. квадратных метров.

Уже с осени прошлого года в приют стали приезжать первые гости. Он открыт для посещения во все дни, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Здесь действуют волонтерские программы, проводятся экскурсии, мастер-классы, познавательные лекции.

Как рассказал во время открытия директор приюта «Домажир» Игорь Николин, в планах -строительство Центра дикой природы, где будут аудитории, конференц-залы для проведения выставочной и образовательной деятельности, а также дальнейшее освоение всей площади заповедника.