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В среду в Киеве +27, возможен дождь Кратковременные дожди с грозами ожидаются по всей Украине. Фото: novostey.com 11 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+29 градусов. В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов.В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в Днепропетровской области до +23 градусов, днем +24…+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +30…+35 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +30…+35 градусов.В Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31 градус.

LB.ua

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