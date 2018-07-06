В субботу в Киеве +27

Синоптики прогнозируют новое похолодание на следующей неделе.

В субботу в Киеве +27
Фото: Артем Атаманюк

7 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +15…+20 градусов.В Моршине местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.В Трускавце местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов, в Днепропетровской области ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Харьковской области местами шквалы. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Одесской области днем местами шквалы. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.


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