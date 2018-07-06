Индийские фотографы спасли волка, застрявшего в пластиковом контейнере

Контейнер из-под еды, вероятно, выбросили местные жители.

В Индии фотографы-людители спасли дикого волка от неминуемой смерти. Его голова застряла внутри пластикового контейнера, пишет Daily Mail.

Группа фотографов заметила волка у озера близ Нагпур в центральной Индии. Вероятно, волк искал пищу внутри контейнера, и застрял. Судя по истощенному виду животного, волк пробыл в ловушке длительное время. К счастью, в контейнере были отверстия, благодаря чему животное могло дышать и пить воду.

Фотографы позвонили в лесной департамент, специалисты которого отловили волка, убедились, что у него нет повреждений и отпустили на свободу.

"Крестьяне выбрасывают использованные контейнеры, где хотят, что приводит к таким случаям. Когда мы увидели стаю волков, мы были настолько увлечены, что решили проследить за ними, чтобы сделать фото. Но внезапно увидели молодого волка, застрял. Другие волки наблюдали за ним на расстоянии. Мы были напуганы - нас трое, а волков десяток. Молодой волк казался очень слабым и истощенным от голода", - рассказала одна из участниц группы.

Напомним, пластиковый мусор, который не разлагается десятилетиями, становится причиной гибели животных во всем мире. Страны Европы постепенно отказываются от одноразовых пластиковых бытовых предметов.

Сегодня стало известно, что петиция об отказе от полиэтиленовых пакетов набрала в Украине достаточное количество голосов и передана на рассмотрение в Администрацию президента.