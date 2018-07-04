Завтра в Киеве потеплеет до +27

Ожидается переменная облачность без осадков.

Завтра в Киеве потеплеет до +27
Фото: karachidigest.com

5 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области днем местами небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +26…+28 градусов.


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