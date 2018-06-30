Украинцев ждет "адская" жара в июле

Лето приближается к экватору. «Макушка лета», как еще называют июль в народе, обещает быть не просто жаркой, а палящей.

Как рассказал « Сегодня » главный синоптик страны, глава Укргидрометцентра Николай Кудьбида, за последние 25 лет средняя температура июля выросла более чем на 2 градуса.

«Это не просто много, это ужасно много! — говорит Николай Иванович. — Именно такая тенденция повышения температуры сохраняется и продолжается. Поэтому нынешний июль не может быть другим, по сравнению с предыдущими: он будет жарким, иногда — очень жарким, с таким количеством осадков, которое не будет эффективным, не повлияет на температурный режим».

И добавляет, что максимальные температуры в наступающем месяце — вопрос не из простых.

«В южных, центральных и восточных регионах Украины практически со 100%-ной вероятностью температура воздуха будет достигать +35—39 градусов. В западных и северных областях — на несколько градусов меньше, но все равно июль будет жарким. Другим этот месяц быть просто не может», — говорит Кульбида.

Также он резюмировал, что осадки не будут частым явлением.

«Они ожидаются эпизодическими, ливневого характера. Но эффективность их будет минимальной, потому как влага не будет успевать пополнить грунт так, как это необходимо при таких условиях. То есть при таких температурах влага будет быстро испаряться», — уточнил главный синоптик Украины.

То, что столбик термометра в июле превысит отметку +30, подтверждает и прогноз народного синоптика Леонида Горбаня. По его данным, первую декаду месяца столбики термометров покажут около 30 градусов, но уже 17 числа ожидается скачок до +35. Такой же ожидается она и 20 июля, после чего придет небольшое «остывание», которое продлится до 28 июля, когда снова будет жарко. После этой даты также ожидается снижение температуры. Также, согласно прогнозу Горбаня, большинство дней в июле (с интервалом в 3—5 дней) будут с переменной облачностью, периодически будут идти дожди, порой с грозами. Синоптик уверен, что частые осадки в целом не дадут июлю быть крайне жарким, за исключением последних чисел.

Популярные сайты погоды также сообщают, что в июле придет максимальная жара: начиная с 15 июля температура воздуха повысится с 28 до 33—36 градусов. Такой она может продержаться до 19 числа, а затем, до 27-го, будет чуть прохладнее. В самом конце месяца вновь может начаться повышение температуры. По данным тех же погодных сайтов, в июле ожидается немало дней с переменной облачностью и не редкостью будут дождливые дни. А вот полностью солнечных и ясных дней ожидается не больше 10.