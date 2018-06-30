Украинцам обещают температуру выше нормы в июле

Месячное количество осадков ожидается в районе 32-75 мм.

Средняя месячная температура в июле 2018 года составит 20-24 градуса тепла, в горных районах - 17-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше многолетних значений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается в районе 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм. На юге страны и в Днепропетровской области - это в пределах нормы, на остальной территории - меньше нормы.

Гидрометцентр отмечает, что июль в Украине - традиционно самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями.

Средняя месячная температура воздуха в июле составляет 17-22 градуса, на юге - до 24 градусов. Максимум - до +40-41 градуса.

Так, абсолютный максимум температуры воздуха 31-39 градусов метеорологи, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами бывает до 40-41 градуса, в горных районах - 24-30 градуса тепла. Абсолютный минимум температуры в июле - 2-11 градусов тепла, в Карпатах - 0-1 градус тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 46-102 мм. В Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях - 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.