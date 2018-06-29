Землю накрыли мощные магнитные бури: как уберечь свое здоровье

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По данным Киевского института геофизики, магнитные бури начались сегодня ночью и продлятся до вечера пятницы. В этот период недомогание почувствуют, прежде всего, метеозависимые люди, говорят медики.

Об этом пишет Сегодня.

«Такая структура людей, сосудов, капилляров, кровообращения, поэтому некоторые люди к этому чувствительны, также, как и к солнцу, кто-то более чувствителен, кто-то менее чувствителен . Поэтому и к магнитным бурям люди по-разному себя чувствуют», – говорит семейный врач амбулатории № 3 города Покровска Наталья Непочатая.

Головная боль, тревожность, перепады давления и даже тошнота – это основные симптомы ухудшения здоровья при магнитных бурях. Провизоры советуют вовремя выпивать препараты, назначенные для этих случаев врачами. В период магнитных бурь таких лекарств покупают больше, говорят в аптеках.

«От головной боли, шума в ушах, при головокружении, именно на погодные условия», – говорит аптекарь.

Стоимость одной пластинки таблеток зависит от страны-производителя. Отечественные препараты вдвое дешевле импортных.

«Семь гривен и есть 70 гривен обезболивающие», – говорит аптекарь.

Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

Однако, если назначенные препараты не помогают, визит к доктору лучше не откладывать. Это чревато осложнениями.


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