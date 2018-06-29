В субботу в Киеве дожди с грозами и +21

Осадки ожидаются по всей территории Украины.

В субботу в Киеве дожди с грозами и +21
Фото: Кузьма Джунь

30 июня в Киеве облачно с прояснениями, дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +19…+21 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, местами сильный, грозы, днем прекращение осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Карпатах дождь, местами сильный, температура +10…+15 градусов.В Моршине ночью ночью и утром дождь, местами сильный, днем без осадков, температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +16…+18 градусов.В Трускавце ночью ночью и утром дождь, местами сильный, днем без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Сваляве ночью ночью и утром дождь, местами сильный, днем дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +17...+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +17...+22 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь (днем местами), гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +27...+32 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь (днем местами), грозы, ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +20...+22 градусов, днем +27...+29 градусов


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