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В субботу в Киеве дожди с грозами и +21 Осадки ожидаются по всей территории Украины. Фото: Кузьма Джунь 30 июня в Киеве облачно с прояснениями, дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +19…+21 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, местами сильный, грозы, днем прекращение осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +10…+15 градусов. В Карпатах дождь, местами сильный, температура +10…+15 градусов.В Моршине ночью ночью и утром дождь, местами сильный, днем без осадков, температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +16…+18 градусов.В Трускавце ночью ночью и утром дождь, местами сильный, днем без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +16...+18 градусов. В Сваляве ночью ночью и утром дождь, местами сильный, днем дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +17...+19 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +17...+22 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +23…+29 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь (днем местами), гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +27...+32 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь (днем местами), грозы, ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +25...+30 градусов. В Крыму облачно с прояснениями кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +25...+30 градусов. В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +20...+22 градусов, днем +27...+29 градусов

LB.ua

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