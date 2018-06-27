Гидрометцентр объявил на четверг штормовое предупреждение

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в пятницу и субботу.

По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 28 июня.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр."28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях очень сильный дождь)", - говорится в сообщении.

29 июня в Карпатском регионе сильные дожди продлятся.

По данным синоптиков, 30 июня неблагоприятные погодные условия сохранятся.

В течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяну, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на заводь) и интенсивного местного наклонного стока; образование локальных селевых потоков, что могут иметь опасные последствия.

Ранее сообщалось, что в четверг в Киеве обещают кратковременный дождь, а в отдельных районах - град.


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