Гидрометцентр объявил на четверг штормовое предупреждение
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в пятницу и субботу.
По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 28 июня.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр."28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях очень сильный дождь)", - говорится в сообщении.
29 июня в Карпатском регионе сильные дожди продлятся.
По данным синоптиков, 30 июня неблагоприятные погодные условия сохранятся.
В течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяну, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на заводь) и интенсивного местного наклонного стока; образование локальных селевых потоков, что могут иметь опасные последствия.
Ранее сообщалось, что в четверг в Киеве обещают кратковременный дождь, а в отдельных районах - град.
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25.06.2018 20:17