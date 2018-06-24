В июле Украину накроют четыре волны дождей, - синоптик

В июле 2018 года на территории Украины ожидаются четыре волны дождей.

Об этом «Апострофу» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Отмечается, что дожди ожидаются 3-5, 11-13, 19-22 и 25-27 июля, при этом, циклоны имеют тенденцию к объединению, вследствие чего дожди могут длиться как 2-3 дня кряду, так и неделю.

В то же время, по словам Горбаня, это не единственный сюрприз, который украинцам преподнесет июль.

«Что касается температуры, то с 11 по 21 июля просчитывается очень сильная жара. В начале июля будет держаться температура 25-27 градусов тепла. Резкое повышение температуры начнется 8 июля, а с 23 июля снова ожидается снижение температуры до 22-24 градусов. Концовка июля будет жаркой (28-30 градусов тепла)», — рассказал синоптик.