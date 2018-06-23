В воскресенье в Киеве до +21

Прогнозируют местами дождь.

В воскресенье в Киеве до +21
Фото: primamedia.ru

24 июня в Киеве небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины небольшой дождь. Ночью и утром местами грозы, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +15…+22 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, местами сильный, днем небольшой дождь. Ночью и утром грозы, местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +10…+16 градусов, днем +18…+26 градусов, в Винницкой области +16…+21 градус.

На востоке Украины ясно, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, грозы, местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +20…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков, ночью и утром местами грозы, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, в Николаевской области +8…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +23…+25 градусов.

23 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.


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