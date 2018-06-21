Синоптики объявили на пятницу штормовое предупреждение

На западе, севере, центре Украины и в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.

По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", - говорится в сообщении.

По прогнозу, сухая теплая погода сохранится на юге, в частности, в Одесской и Днепропетровской областях, также не ожидается резких перемен погоды и в Харьковской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Грозы, град и сильный ветер: Украину снова накроет непогодаГрозы, град и сильный ветер: Украину снова накроет непогода
В среду в Киеве до +29 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +29 градусов, без осадков
Завтра в Киеве обещают грозу, до +27 градусовЗавтра в Киеве обещают грозу, до +27 градусов
В четверг в Киеве до +31 градуса, на юге и востоке - до +35В четверг в Киеве до +31 градуса, на юге и востоке - до +35
Синоптики объявили на пятницу штормовое предупреждение
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве до +26 и кратковременные дождиВ пятницу в Киеве до +26 и кратковременные дожди
В пятницу в Киеве до +26, поднимется ветерВ пятницу в Киеве до +26, поднимется ветер
В пятницу в Киеве до +21, без осадковВ пятницу в Киеве до +21, без осадков
В Киеве объявили метеорологическое летоВ Киеве объявили метеорологическое лето
В пятницу в Киеве сохранится жаркая погодаВ пятницу в Киеве сохранится жаркая погода
Синоптики рассказали, какой будет погода на майские праздникиСиноптики рассказали, какой будет погода на майские праздники
В пятницу ожидается теплая погода с сильным ветромВ пятницу ожидается теплая погода с сильным ветром
В пятницу в Киеве до +17 градусов, вечером обещают небольшой дождьВ пятницу в Киеве до +17 градусов, вечером обещают небольшой дождь
В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждениеВ пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение
«Весны не будет»: синоптики рассказали о погоде на ближайшие 5 дней«Весны не будет»: синоптики рассказали о погоде на ближайшие 5 дней
Последние новости
Подгружаем последние новости