Синоптики объявили на пятницу штормовое предупреждение

На западе, севере, центре Украины и в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.

По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", - говорится в сообщении.

По прогнозу, сухая теплая погода сохранится на юге, в частности, в Одесской и Днепропетровской областях, также не ожидается резких перемен погоды и в Харьковской области.