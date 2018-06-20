В четверг в Киеве до +31 градуса, на юге и востоке - до +35

Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

В четверг в Киеве до +31 градуса, на юге и востоке - до +35
Фото: Макс Левин

21 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+31 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+24 градуса, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +30…+35 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +27…+29 градусов.


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