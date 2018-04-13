В субботу в Киеве потеплеет до +19
Ночью в столице от +4 до +6.
В субботу, 14 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +17...+24 градуса.
В Карпатах местами небольшой дождь, кое-где гроза, температура ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0...-3 градуса; днем +13...+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+9 градусов, в Винницкой области до +11 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях местами заморозки 0...-3 градуса; днем +14...+22 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+17 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+11 градусов, днем +14...+23 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +17...+22 градуса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
12.04.2018 11:46