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В субботу в Киеве потеплеет до +19 Ночью в столице от +4 до +6. Фото: radozamok.com.ua В субботу, 14 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +17...+24 градуса. В Карпатах местами небольшой дождь, кое-где гроза, температура ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0...-3 градуса; днем +13...+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+9 градусов, в Винницкой области до +11 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях местами заморозки 0...-3 градуса; днем +14...+22 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+17 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+11 градусов, днем +14...+23 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +17...+22 градуса.

LB.ua

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