Прогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреля

погода

Синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, какой будет погода в Украине на 9 и 10 апреля, передает Час Пик.

По словам синоптика, на всей территории Украины 9 и 10 апреля будет ясная солнечная погода с максимальной температурой воздуха + 16 + 23 градуса, на Западе до +25, на Юге + 12 + 14 градусов.

"10 апреля в Закарпатье и на Львовщине вероятность кратковременного дождя и возможно даже с грозой.

В Киеве 10 апреля будет солнечно, днем ??+20 градусов, ночью + 6 + 8 градусов", - сообщает Диденко.

погода


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