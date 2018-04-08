В понедельник в Киеве до +20

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве до +20

9 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+5 градуса, днем +18...+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +17...+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1...+6 градуса, днем +11...+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +21...+23 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +6...+8 градусов, днем +21...+23 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0...+6 градусов, днем +15...+22 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0...+5 градусов, днем +17...+22 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер, юго-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой и Луганской областях местами порывы 15-20 м/с, температура ночью -2...+6 градусов, днем +14..+21 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с, температура ночью 2...+7 градусов, днем +15...+22 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +2...+7 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Ялте без осадков, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17 градусов.


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