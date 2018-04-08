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В понедельник в Киеве до +20 Осадков не прогнозируют. 9 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+5 градуса, днем +18...+20 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +17...+24 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +1...+6 градуса, днем +11...+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +21...+23 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +6...+8 градусов, днем +21...+23 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0...+6 градусов, днем +15...+22 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0...+5 градусов, днем +17...+22 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер, юго-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой и Луганской областях местами порывы 15-20 м/с, температура ночью -2...+6 градусов, днем +14..+21 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с, температура ночью 2...+7 градусов, днем +15...+22 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +2...+7 градусов, днем +15...+20 градусов. В Ялте без осадков, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17 градусов. Источник: "Украинские новости"

LB.ua

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