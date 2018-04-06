Завтра в Киеве до +14 градусов

Температура воздуха ночью +3...+5 градусов.

Завтра в Киеве до +14 градусов
Фото: edinstvennaya.ua

7 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Прикарпатье небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в Волынской и Ровенской областях +2...-3 градуса, днем +11...+16 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +2...-3 градуса, днем +7...+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +11...+13 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +12...+14 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +11...+16 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.


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