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Завтра в Киеве до +14 градусов Температура воздуха ночью +3...+5 градусов. Фото: edinstvennaya.ua 7 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Прикарпатье небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в Волынской и Ровенской областях +2...-3 градуса, днем +11...+16 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +2...-3 градуса, днем +7...+12 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +11...+13 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +12...+14 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +11...+16 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+20 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +15...+20 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +15...+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.

LB.ua

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