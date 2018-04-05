В пятницу в Киеве до +17 градусов, вечером обещают небольшой дождь

Днем в столице без осадков.

?В пятницу в Киеве до +17 градусов, вечером обещают небольшой дождь
Фото: edinstvennaya.ua

В пятницу, 6 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, только вечером небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, во Львовской и Ивано-Франковской областях умеренный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +10...+16 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +12...+18 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +12...+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +13...+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+19 градусов.


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