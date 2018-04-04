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Завтра в Киеве до +17 градусов Температура воздуха ночью +5...+7 градусов. Фото: edinstvennaya.ua 5 апреля в Киеве будет переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +15...+21 градус. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +12...+18 градусов; в Житомирской области ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21 градус. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, в Винницкой области +4...+9 градусов, днем +12...+19 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +11...+17 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +12...+19 градусов, в Запорожской области +10...+15 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов.

LB.ua

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