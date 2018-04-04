Завтра в Киеве до +17 градусов

Температура воздуха ночью +5...+7 градусов.

Завтра в Киеве до +17 градусов
Фото: edinstvennaya.ua

5 апреля в Киеве будет переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +15...+21 градус.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +12...+18 градусов; в Житомирской области ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, в Винницкой области +4...+9 градусов, днем +12...+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +11...+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +12...+19 градусов, в Запорожской области +10...+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов.


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