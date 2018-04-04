В Украину идет теплый антициклон
На этот раз в Украину накроет антициклон «Клаус», который принесет повышение температуры воздуха еще на несколько градусов.
Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.
«Вот этот красавчик, антициклон Клаус, который выметает из Украины осадки, организует везде солнце и повысит 4 апреля температуру воздуха еще на несколько градусов», — отмечает она.
Также по словам Диденко, зима окончательно растаяла. Завтрашний день, прогнозирует эксперт, в Украине будет теплым: на Западе +17+22 градуса. На Севере +12+17, в Сумской области +10+13 градусов. На Востоке +9+13 градусов. В Центре +14+19 градусов. На Юге +9+12 градусов, потому что близко еще холодные моря. В Киеве 4 апреля +16+18 градусов. В ближайшую ночь — холодновато, 0+5 градусов, на Востоке — 3+3 градуса.
«Осадки в Украине не ожидаются, будет много солнца. Разве что утром в северных областях немного прикроет небо тучами, но потом опять прояснеет. Кому надо — ветер южный, умеренный», — пишет она.
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