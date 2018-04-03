В Одессе шторм смыл сразу несколько пляжей
Первоапрельский шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам.
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Сегодня морские волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.
Особо везучие арендаторы лишились своих настилов, которыми они любят прикрывать песок, и деревянные обломки мерно покачиваются на волнах.
Стоит заметить, что проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают. Однако кардинально решать не торопятся. Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.
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03.04.2018 13:15