В Одессе шторм смыл сразу несколько пляжей

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Первоапрельский шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам.

Об этом сообщает «Думская».

Сегодня морские волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Особо везучие арендаторы лишились своих настилов, которыми они любят прикрывать песок, и деревянные обломки мерно покачиваются на волнах.

Стоит заметить, что проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают. Однако кардинально решать не торопятся. Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.


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