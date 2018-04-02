Март в Киеве впервые за 5 лет был холоднее климатической нормы
Средняя температура воздуха в столице составила -1,9 °С.
Март в Киеве впервые за 5 лет был холоднее климатической нормы.
Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Средняя температура воздуха в этом месяце в столице составила -1,9 °С и была на 2,6 °С ниже климатической нормы. Такое отклонение наблюдалось впервые с ноября 2016 года. До этого все месяцы были теплее климатической нормы.
Отмечается, что этот март стал самым холодным первым месяцем весны с начала XXI века.
Холоднее всего в Киеве было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°С, а теплее всего - 27 марта, когда температура достигла +9,3°С.
Также в столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть больше двух климатических норм.
Напомним, в феврале в Германии зафиксировали самую низкую температуру за более более чем 100 лет.
Отметим, что 2017 год в Киеве стал одним из самых жарких за историю наблюдений.
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02.04.2018 12:17