Средняя температура воздуха в столице составила -1,9 °С.

Март в Киеве впервые за 5 лет был холоднее климатической нормы.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средняя температура воздуха в этом месяце в столице составила -1,9 °С и была на 2,6 °С ниже климатической нормы. Такое отклонение наблюдалось впервые с ноября 2016 года. До этого все месяцы были теплее климатической нормы.

Отмечается, что этот март стал самым холодным первым месяцем весны с начала XXI века.

Холоднее всего в Киеве было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°С, а теплее всего - 27 марта, когда температура достигла +9,3°С.

Также в столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть больше двух климатических норм.

Напомним, в феврале в Германии зафиксировали самую низкую температуру за более более чем 100 лет.