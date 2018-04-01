В понедельник в Киеве до +8

Прогнозируют небольшой дождь.

2 апреля в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе - облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -2..+3 градусов, днем +2..+7 градусов.

В Карпатах мокрый снег, температура воздуха ночью и днем -1 ..- 6 градусов.

В Моршине ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом, температура воздуха ночью -1..+1 градусов, днем +4..+6 градусов.

В Трускавце ночью мокрый снег с дождем, днем дождь, температура воздуха ночью 0..+2 градуса, днем +5..+7 градусов.

В Сваляве ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +1..+3 градусов, днем +6..+8 градусов.

На севере - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, днем +3..+8 градусов.

В центре - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, днем +7..+12 градусов.

На востоке - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, днем +9..+14 градусов.

На юге - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4..+9 градусов, днем +10..+15 градусов.

В Крыму - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6..+11 градусов, днем +10..+15 градусов.

В Ялте - ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +12..+14 градусов.