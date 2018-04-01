В понедельник в Киеве до +8

Прогнозируют небольшой дождь.

В понедельник в Киеве до +8
Фото: segodnya.ua

2 апреля в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе - облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -2..+3 градусов, днем +2..+7 градусов.

В Карпатах мокрый снег, температура воздуха ночью и днем -1 ..- 6 градусов.

В Моршине ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом, температура воздуха ночью -1..+1 градусов, днем +4..+6 градусов.

В Трускавце ночью мокрый снег с дождем, днем дождь, температура воздуха ночью 0..+2 градуса, днем +5..+7 градусов.

В Сваляве ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +1..+3 градусов, днем +6..+8 градусов.

На севере - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, днем +3..+8 градусов.

В центре - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, днем +7..+12 градусов.

На востоке - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, днем +9..+14 градусов.

На юге - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4..+9 градусов, днем +10..+15 градусов.

В Крыму - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6..+11 градусов, днем +10..+15 градусов.

В Ялте - ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +12..+14 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киев пришла метеорологическая веснаВ Киев пришла метеорологическая весна
В Украине ухудшится погодаВ Украине ухудшится погода
Украину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дождиУкраину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дожди
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
В четверг в Киеве до +4 градусовВ четверг в Киеве до +4 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу в Киеве потеплеет до +14 градусовВ субботу в Киеве потеплеет до +14 градусов
Завтра в Киеве до +7 градусовЗавтра в Киеве до +7 градусов
В четверг в Киеве до +4 градусовВ четверг в Киеве до +4 градусов
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
Во вторник в Киеве до +6 градусовВо вторник в Киеве до +6 градусов
В понедельник в Киеве потеплеет до +8В понедельник в Киеве потеплеет до +8
В воскресенье в Киеве до +5В воскресенье в Киеве до +5
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
В среду в Киеве потеплеет до +1 градусаВ среду в Киеве потеплеет до +1 градуса
В понедельник в Киеве до -7В понедельник в Киеве до -7
Последние новости
Подгружаем последние новости