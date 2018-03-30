В субботу в Киеве потеплеет до +14 градусов

В столице обещают небольшой дождь.

В субботу в Киеве потеплеет до +14 градусов
Фото: newsukraine.com.ua

В субботу, 31 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в Львовской и Закарпатской областях ночью с мокрым снегом, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +10...+15 градусов, в Закарпатье до +18 градусов.

В Карпатах дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0...+5 градусов, днем +8...+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха в Киевской и Житомирской областях ночью 0...+5 градусов, днем +10...+15 градусов; в Сумской и Черниговской областях ночью -3...+4 градуса, днем +6...+13 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Кировоградской и Днепропетровской областях без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +9...+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +6...+11 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +8...+15 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +13...+18 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киев пришла метеорологическая веснаВ Киев пришла метеорологическая весна
В Грузии выпал оранжевый снегВ Грузии выпал оранжевый снег
Стало известно, когда в Украину придет потеплениеСтало известно, когда в Украину придет потепление
В понедельник в Киеве потеплеет до +8В понедельник в Киеве потеплеет до +8
Украину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дождиУкраину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дожди
Блок рекламы


Похожие новости
Завтра в Киеве до +7 градусовЗавтра в Киеве до +7 градусов
В четверг в Киеве до +4 градусовВ четверг в Киеве до +4 градусов
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
Во вторник в Киеве до +6 градусовВо вторник в Киеве до +6 градусов
В понедельник в Киеве потеплеет до +8В понедельник в Киеве потеплеет до +8
В воскресенье в Киеве до +5В воскресенье в Киеве до +5
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
В среду в Киеве потеплеет до +1 градусаВ среду в Киеве потеплеет до +1 градуса
В понедельник в Киеве до -7В понедельник в Киеве до -7
В воскресенье в Киеве до -9В воскресенье в Киеве до -9
Последние новости
Подгружаем последние новости