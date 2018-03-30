В субботу в Киеве потеплеет до +14 градусов
В столице обещают небольшой дождь.
В субботу, 31 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в Львовской и Закарпатской областях ночью с мокрым снегом, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +10...+15 градусов, в Закарпатье до +18 градусов.
В Карпатах дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0...+5 градусов, днем +8...+13 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха в Киевской и Житомирской областях ночью 0...+5 градусов, днем +10...+15 градусов; в Сумской и Черниговской областях ночью -3...+4 градуса, днем +6...+13 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Кировоградской и Днепропетровской областях без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +9...+16 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +6...+11 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +8...+15 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +13...+18 градусов.
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