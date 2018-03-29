Завтра в Киеве до +7 градусов

Утром и днем обещают небольшой мокрый снег с дождем.

30 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +5...+13 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем +3...+8 градусов.

В Моршине небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.

В Трускавце небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью +1...+3 градуса, днем +9...+11 градусов.

В Сваляве небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, в Сумской области -4...-9 градусов, днем +1...+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...-3 градуса, в Полтавской области 0...-5 градусов, днем +2...+9 градусов, в Винницкой и Днепропетровской областях +6...+11 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, в Харьковской области -3...-8 градусов, днем +3...+9 градусов, в Донецкой области +5...+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +6...+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +8...+13 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.