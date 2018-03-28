?В четверг в Киеве до +4 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг, 29 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, только во Львовской области местами небольшой дождь, днем дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+2 градуса, днем +3...+11 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром местами гололедица, температура ночью -3...-8 градусов, днем -1...+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, в Черниговской и Сумской областях -5...-11 градусов, днем -3...+6 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем -1...+6 градусов, в Кировоградской и Винницкой областях +3...+10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-6 градусов, днем -1...+6 градусов, в Донецкой области +3...+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +5...+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов.