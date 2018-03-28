В Украине ухудшится погода

В Украине в среду, 28 марта, местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

«28 марта в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом, лишь в большинстве южных и северных областей днем без осадков. Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины страны местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с», — идет речь в сообщении.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части, на Прикарпатье и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.

В Киеве ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

В ближайшие сутки во Львове будет падать дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.

28 марта в Одессе в течение суток будет падать дождь. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9° тепла.

В Днепре в среду будет падать дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

В ближайшие сутки в Харькове дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

В Карпатах в течение суток будет падать дождь с мокрым снегом. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.