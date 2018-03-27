Завтра в Киеве до +4 градусов

Ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

28 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем - +2...+4 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем 0...+6 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье +7...+11 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-3 градуса, днем +5...+7 градусов.

В Сваляве местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...-2 градуса, днем +7...+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем 0...+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-5 градусов, днем 0...+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром кое-где туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +1...+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем +6...+11 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем +6...+11 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10 градусов.