Украину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дожди

непогода

На этой неделе немного потеплеет. На всей территории Украины установится сырая погода. Таяние снега продолжится, а похолодание в среду будет кратковременным. Периодически будут идти дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила cиноптик Наталка Диденко, передает Час Пик.

В Украину с юга идет циклон с фронтами, ожидаются дожди почти во всех регионах страны.

"Поэтому съездите в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберет с низменных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщения влагой.

Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевая-речную.

Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость)", - посоветовала синоптик.


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