В субботу, 24 марта, в Киев пришла метеорологическая весна.

Об этом сообщили в Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, передает « УНН «.

«Метеорологическая весна уже наступила, мы зафиксировали это в субботу, 24 марта», — сообщили в лаборатории.

В то же время климатологи отмечают, что, несмотря на морозную погоду в Киеве , температурных рекордов нынешнего марта зафиксировано не было.

Самым холодным днем месяца было 7 марта, тогда температура воздуха доходила до -25 градусов.