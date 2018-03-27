В Киев пришла метеорологическая весна

весна

В субботу, 24 марта, в Киев пришла метеорологическая весна.

Об этом сообщили в Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, передает «УНН«.

«Метеорологическая весна уже наступила, мы зафиксировали это в субботу, 24 марта», — сообщили в лаборатории.

В то же время климатологи отмечают, что, несмотря на морозную погоду в Киеве, температурных рекордов нынешнего марта зафиксировано не было.

Самым холодным днем месяца было 7 марта, тогда температура воздуха доходила до -25 градусов.


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