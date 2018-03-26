Во вторник в Киеве до +6 градусов

Ночью в столице без осадков, днем небольшой дождь.

Во вторник в Киеве до +6 градусов
Фото: newsukraine.com.ua

Во вторник, 27 марта, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, в Ивано-Франковской области до -6 градусов, днем +3...+9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +6...+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +10...+15 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Стало известно, когда в Украину придет веснаСтало известно, когда в Украину придет весна
150 китов выбросились на берег в Австралии150 китов выбросились на берег в Австралии
В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждениеВ пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
В Грузии выпал оранжевый снегВ Грузии выпал оранжевый снег
Блок рекламы


Похожие новости
В понедельник в Киеве потеплеет до +8В понедельник в Киеве потеплеет до +8
В воскресенье в Киеве до +5В воскресенье в Киеве до +5
Завтра в Киеве до +4 градусовЗавтра в Киеве до +4 градусов
В среду в Киеве потеплеет до +1 градусаВ среду в Киеве потеплеет до +1 градуса
В понедельник в Киеве до -7В понедельник в Киеве до -7
В воскресенье в Киеве до -9В воскресенье в Киеве до -9
В субботу в Киеве похолодает до -8 градусовВ субботу в Киеве похолодает до -8 градусов
"Гололед и морозы до -15 градусов": синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные"Гололед и морозы до -15 градусов": синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные
В четверг в Киеве обещают небольшой дождь с мокрым снегомВ четверг в Киеве обещают небольшой дождь с мокрым снегом
Завтра в Киеве до +5 градусовЗавтра в Киеве до +5 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости