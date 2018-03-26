Во вторник в Киеве до +6 градусов
Ночью в столице без осадков, днем небольшой дождь.
Во вторник, 27 марта, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, в Ивано-Франковской области до -6 градусов, днем +3...+9 градусов.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.
На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...+7 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+8 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +6...+12 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +10...+15 градусов.
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25.03.2018 14:01