Во вторник в Киеве до +6 градусов

Ночью в столице без осадков, днем небольшой дождь.

Во вторник, 27 марта, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, в Ивано-Франковской области до -6 градусов, днем +3...+9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +6...+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +10...+15 градусов.