В Грузии выпал оранжевый снег

Аномальное явление произошло из-за песчаных бурь в Африке и на Ближнем Востоке

Фото: itsBatumiFacebook
Фото: itsBatumiFacebook
Фото: itsBatumiFacebook
Фото: itsBatumiFacebook
Фото: itsBatumiFacebook
Фото: itsBatumiFacebook
Фото: itsBatumiFacebook

25 марта на горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал снег оранжево-персикового цвета. Об этом пишет “Интерфакс”.

Из-за аномального цвета осадков виды в горах теперь несколько напоминают поверхность Марса. По словам местных синоптиков, снег выпал с песком и мелкой пылью, которые были подняты песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке.

Сильные воздушные потоки перенесли их в черноморский регион. Кроме того, песок и мелкая пыль не только выпадают вместе с осадками, но иногда и висят в воздухе. В частности, над несколькими регионами Грузии небо было затянуто желтым туманом.

Напомним, ранее на юге Одесской области выпал снег желтого цвета.


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