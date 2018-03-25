В понедельник в Киеве потеплеет до +8

Осадков не прогнозируют.

26 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +6...+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем +6...+8 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем +6...+8 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +8...+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -4...+9, в Сумской области 0...+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +2...+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, в Николаевской области до -11, днем +3...+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +7...+12 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.