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В воскресенье в Киеве до +5 Осадков не прогнозируют. Фото: mandrivka.blox.ua 25 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем +3...+5 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-12 градусов, днем +2...+9 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем +2...-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем +5...+7 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем +5...+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днем +6...+8 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем -1...+8 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем -1...+7 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...+5 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем +1...+7 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+10 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов. Источник: "Украинские новости"

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