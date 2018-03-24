В воскресенье в Киеве до +5

Осадков не прогнозируют.

В воскресенье в Киеве до +5
Фото: mandrivka.blox.ua

25 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-12 градусов, днем +2...+9 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем +5...+7 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем +5...+7 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днем +6...+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем -1...+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем -1...+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...+5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем +1...+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.


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