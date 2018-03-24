Стало известно, когда в Украину придет потепление

Зимние холода постепенно уступают место весеннему потеплению, однако менять комфортные пуховики на легкие демисезонные куртки и пальто пока еще преждевременно.

Каких погодных сюрпризов стоит ждать украинцам в последние мартовские выходные, 24 и 25 числа, узнал «Апостроф».

Как сообщает Укргидрометцентр, 24 марта по всей территории страны кроме Крыма ожидаются минусовые температуры. Правда, только ночью. Так, прохладнее всего будет на севере страны: 9-11 градусов мороза в ночное время суток и от 0 до 2 тепла днем. Немного теплее на западе, востоке, юге и в центре: от 1 до 4 градусов тепла днем и 5-9 мороза ночью. На Закарпатье и в Крыму столбик термометра покажет в этот день самые высокие температуры: до 9 градусов тепла днем и до -7 на Закарпатье ночью и 2-4 тепла после захода солнца в Крыму.

Осадки в виде снега и мокрого снега 24 марта зацепят восточные регионы Украины, а также Херсонскую область и Тавриду.

«В Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью и утром ожидаются мокрый снег, гололед и налипание мокрого снега. Ночные температуры — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 градусов тепла. В Крыму ожидается 5-10 градусов тепла. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Температура ночью составит 6-11 градусов мороза, на севере страны местами ожидается до 12-15 градусов мороза, днем 0-6 градусов тепла», — рассказали «Апострофу» в Укргидрометцентре.

«24 марта над Украиной разляжется антициклон, — отметила синоптик Наталья Диденко. – Это означает, что днем в субботу будет много солнца, синего неба и белых облаков. То есть придет красивая погода».

В воскресенье, 25 марта, на всей территории Украины будет сухо. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

«В воскресенье и понедельник осадков не прогнозируется, — добавили в Укргидрометцентре. – Только днем 26 марта в южных, центральных и северных областях местами ожидаются дожди».

В центре, на севере, юге и востоке страны дневные показатели температур будут на уровне от 0 до 3-4 градусов тепла, а ночью ожидается от 7 до 9 градусов мороза. Теплее будет на Западной Украине: от 4-6 градусов тепла днем, а на Закарпатье и до +9, а ночью столбик термометра опустится до 5-7 градусов мороза.