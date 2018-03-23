Завтра в Киеве до +4 градусов

Температура воздуха ночью -7...-9 градусов.

24 марта в Киеве будет переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем +2...+4 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, в Ривненской и Волынской областях -8...-13 градусов, днем 0...+6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -8...-10 градусов, днем +1...+3 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -8...-10 градусов, днем +2...+4 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -8...-10 градусов, днем +5...+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киевской и Житомирской областях ночью -6...-11 градусов, днем - 0...+5 градусов, в Черниговской и Сумской областях ночью -9...-15 градусов, днем -2...+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях -2...+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Донецкой и Луганской областях ночью и утром мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, в Харьковской области -4...-9 градусов, днем -2...+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-5 градусов, днем -2...+4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов.