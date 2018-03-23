На юге Одесской области выпал снег желтого цвета
Вероятна причина - песок из Сахары.
В южных районах Одесской области утром в пятницу выпал снег желтого цвета, пишет местное издание "Думская".
В мэрии Измаила сообщили, что направили образцы в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.
Специалисты Дунайской гидрометобсерватории показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне.
Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.
Накануне воздушные массы с побережья Северной Африки накрыли песком греческий остров Крит в Средиземном море. Африканская пыль окрасила небо над островом в оранжево-красный цвет, а жителям пришлось надевать маски, чтобы выйти на улицу, либо вовсе оставаться в помещении.
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