150 китов выбросились на берег в Австралии

Почти все из них погибли.

В Западной Австралии 23 марта на берег выбросило 150 китов, почти все из них погибли, сообщает местное издание ABC News.

Китов нашли рыбаки на берегу Хамелин Бэй, в 315 километрах от города Перт.

По последней информации, выжили только 9 китов, которых опознали как короткоплавниковых гринд, или черных дельфинов. Им пытаются помочь сотрудники службы охраны дикой природы, Департамента промышленности и регионального развития, ветеринары и волонтеры. Выжившие киты находятся на мелководье, их попробуют переместить в более глубокие воды.

Почему киты оказались на берегу, пока не известно.

Массовый выброс китов может происходить из-за нападения хищников, изменения уровня воды во время приливов и отливов, природных катаклизмов или геомагнитных аномалий.