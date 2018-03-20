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В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение на 20 марта в связи с сильным снегом и гололедом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта. Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.

Хвыля

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