В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение
В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение на 20 марта в связи с сильным снегом и гололедом.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.
Такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта.
Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.
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20.03.2018 12:05